Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες, αφού αναμένεται να παντρευτούν το Σάββατο 13 Ιουνίου, σε μια εντυπωσιακή τελετή στη Μεσσηνία.

Αν και η παρουσιάστρια και ηθοποιός έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους γύρω από το ευτυχές γεγονός, ορισμένες λεπτομέρειες για τη διοργάνωση έχουν δει ήδη το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο Πάνος Κατσαρίδης στην εκπομπή «Πρωινό» οι κουμπάροι δεν θα επιλεχθούν με τον παραδοσιακό τρόπο, καθώς η Δανάη Μπάρκα διάλεξε κάτι διαφορετικό.

«Κουμπάρος θα είναι ένα πολύ συγγενικό της πρόσωπο που θα είναι κουμπάρος και κουμπάρα. Θα έχει πολλούς κουμπάρους που θα τους ανακοινώσει εκείνη τη στιγμή. Μία συγγενής πολύ κοντινό της πρόσωπο θα είναι σίγουρα η βασική. Σήμερα μάλιστα οι πρώτοι καλεσμένοι πρόκειται να καταφτάσουν στον χώρο που θα γίνει η δεξίωση για ένα welcome drink σε χαλαρή ατμόσφαιρα», μετέφερε ο δημοσιογράφος.

Έπειτα, η Φωτεινή Πετρογιάννη αποκάλυψε ότι οι καλεσμένοι δεν θα ξεπερνούν τα 200 άτομα, ενώ το «παρών» δεν θα δώσει η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Δείτε περισσότερα στο ακόλουθο βίντεο:

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