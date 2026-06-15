Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης, έχοντας στο πλευρό τους όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τους στενούς τους φίλους.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε ένα εκκλησάκι που βρίσκεται σε απόσταση με τα πόδια από το πολυτελές ξενοδοχείο που διατηρεί στη Μεσσηνία η μητέρα της νύφης, Βίκυ Σταυροπούλου.

Η Δανάη Μπάρκα πιο όμορφη κι ευτυχισμένη από ποτέ, έλαμπε μέσα στο λευκό νυφικό της, που ήταν μια δημιουργία των Mi-Ro!

Το κορυφαίο σχεδιαστικό δίδυμο, που αποτελείται από τον Γιάννη Ράπτη και τον Δημήτρη Μαστρόκαλο, είναι διάσημο για τις red carpet εμφανίσεις του, τις ultra-chic γραμμές του και τον τρόπο που αποθεώνει τις γυναικείες καμπύλες.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες προσωπικές σκέψεις για τη μεγάλη ημέρα, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως η απόφαση για τον γάμο γεννήθηκε αυθόρμητα, έπειτα από μια χειμερινή βόλτα.

Όπως εξομολογήθηκε, τον περασμένο Ιανουάριο το ζευγάρι βρέθηκε σε μια περιοχή με ένα μικρό εκκλησάκι, το οποίο περιτριγυριζόταν από ουρανό, ελιές και θέα στη θάλασσα.

Εκεί, ο σύντροφός της, τής είπε πως θα ήθελε να την παντρευτεί τον Ιούνιο, στο συγκεκριμένο σημείο. Αν και αρχικά δεν πίστεψε ότι το εννοούσε, σύντομα κατάλαβε πως η επιθυμία του ήταν απόλυτα ειλικρινής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νυφικό της, ευχαριστώντας δημόσια τους δημιουργούς του, καθώς, όπως ανέφερε, κατάφεραν να σχεδιάσουν το φόρεμα των ονείρων της. Ένα νυφικό που όχι μόνο ταίριαζε στην προσωπικότητά της, αλλά και στο φυσικό τοπίο και την ατμόσφαιρα της ημέρας που είχε ονειρευτεί.

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