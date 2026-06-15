Σε κλίμα χαράς και ανεμελιάς εξελίχθηκε ο γάμος της Δανάης Μπάρκα, με τις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media να αποτυπώνουν μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μουσική και αυθεντικό κέφι.

Ανάμεσα στα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα, ξεχώρισε η στιγμή όπου η Βίκυ Σταυροπούλου και η Μαρία Μπεκατώρου, μαζί με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τραγουδούν με ενθουσιασμό το αγαπημένο «Στο είπα μια και δυο και τρεις», παρασυρμένοι από τη μουσική και τη διάθεση της βραδιάς.

Oι τρεις τους έδειχναν να απολαμβάνουν μια αυθόρμητη στιγμή παρέας, σαν να βρίσκονται σε ένα παλιό, αυθεντικό γλέντι που κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το βίντεο που μοιράστηκε η Μαρία Μπεκατώρου με τη φράση «Η ζωή είναι ωραία!» αποτύπωσε ακριβώς αυτό το κλίμα: μια γιορτή γεμάτη ζεστασιά, χαμόγελα και την απλότητα των στιγμών που μένουν στη μνήμη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

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