Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης παντρεύτηκαν σε μια γραφική εκκλησία στη Βαρυμπόμπη, παρουσία λίγων κοντινών φίλων και συγγενών.

Το ζευγάρι μοιράστηκε με τους followers του στα social media πολλές στιγμές από την τελετή και τη γιορτή που ακολούθησε.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές ήταν ο χορός της Μαριαλένας για τον Σάκη, ένα ζεϊμπέκικο γεμάτο συναίσθημα και ένταση.

Στην ανάρτησή της, η ίδια ανέφερε πόσο ξεχωριστή ήταν η στιγμή και ευχαρίστησε τις φίλες της που ήταν δίπλα της σε κάθε της τρέλα. Ο Σάκης παρακολουθούσε συγκινημένος, τραγουδώντας και χειροκροτώντας, ενώ το γλέντι συνεχίστηκε με χορό και χαρά για όλους τους καλεσμένους.

Η χαρά τους ήταν διάχυτη, με τον Σάκη να φιλάει παθιασμένα τη σύζυγό του και να μοιράζονται ευτυχισμένες στιγμές με τους καλεσμένους.

Ο ερχομός του παιδιού τους αναμένεται σε περίπου τέσσερις μήνες, με τη Μαριαλένα να συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές της εγκυμοσύνης της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

View this post on Instagram A post shared by Μαριαλένα Ρουμελιώτη (@marialena.rou)

Govastiletto.gr – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η απαστράπτουσα εμφάνιση της μητέρας της, Γεωργίας στο γάμο της με τον Σάκη Κατσούλη