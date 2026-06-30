Ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο αποτέλεσε ένα από τα πιο λαμπερά κοινωνικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού και συζητήθηκε όσο λίγα.

Το ερωτευμένο ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης σε μια παραμυθένια τελετή, έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια και τους πιο στενούς φίλους του, που ταξίδεψαν στο κυκλαδίτικο νησί για να μοιραστούν μαζί τους αυτή τη μοναδική στιγμή.

Μετά την τελετή ακολούθησε ένα εντυπωσιακό γαμήλιο πάρτι με θέα το Αιγαίο, όπου οι νεόνυμφοι γιόρτασαν την αγάπη τους με τους καλεσμένους τους σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση, μουσική και χαμόγελα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού μοιράζονταν μέσα από τα social media φωτογραφίες και βίντεο, προσφέροντας στους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμιότυπα από τη λαμπερή διοργάνωση και το γιορτινό κλίμα που επικράτησε.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους, υπήρξαν και κάποιες εμφανίσεις από τις αγαπημένες μας celebrities που τράβηξαν όλα τα βλέμματα πάνω τους και εντυπωσίασαν με τις στιλιστικές τους επιλογές.

Οι εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε

Έβελυν Καζαντζόγλου



Το γνωστό μοντέλο επέλεξε ένα εντυπωσιακό cut-out crop top με maxi φούστα σε tie-dye μοτίβο, συνδυάζοντας τις αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος με τόνους του τιρκουάζ.

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Φαίη Σκορδά



Εντυπωσίασε με ένα μεταλλιζέ maxi φόρεμα σε χρυσές αποχρώσεις, το οποίο συνδύασε με διακριτικά αξεσουάρ και μοντέρνα γυαλιά ηλίου, δημιουργώντας ένα κομψό look.

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Η Ευγενία Σαμαρά ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς. Η ηθοποιός επέλεξε μια haute couture δημιουργία σε γαλάζια-ασημί απόχρωση, με κρύσταλλα που αντανακλούσαν το φως, ενώ η ανοιχτή πλάτη και η γοργονέ γραμμή του φορέματος ανέδειξαν τη σιλουέτα της.

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Αλεξάνδρα Παναγιώταρου



Η γνωστή influencer επέλεξε ένα εφαρμοστό φόρεμα με λαμπερές λεπτομέρειες, αναδεικνύοντας τη glamorous αισθητική της.

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Μαίρη Συνατσάκη



Επέλεξε ένα αέρινο satin φόρεμα σε μπλε απόχρωση, με βαθύ ντεκολτέ και έκανε μία matchy-matchy εμφάνιση μαζί με την κόρη της, στις ίδιες αποχρώσεις.

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Ντορέττα Παπαδημητρίου



Με ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα, η ηθοποιός εντυπωσίασε στον γάμο, ενώ οι χρυσές λεπτομέρειες ολοκλήρωσαν το look της.

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Χριστίνα Κοντοβά



Το κόκκινο φόρεμα που επέλεξε για τον γάμο ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά look και σίγουρα έκανε μία από τις πιο chic εμφανίσεις της βραδιάς.