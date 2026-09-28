Σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό στη Μύκονο, που συνδύαζε την ανεπιτήδευτη κομψότητα με τη διακριτική πολυτέλεια, πραγματοποιήθηκε ο γάμος της Εβίτας Μιχαλοπούλου και του Φίλιππου Βαρβέρη. Το ερωτευμένο ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης στο Νησί των Ανέμων, περιτριγυρισμένο από στενούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Μετά την τελετή, ακολούθησε ένα παραθαλάσσιο wedding dinner, όπου το φως των κεριών, τα λευκά τραπεζομάντηλα και οι εντυπωσιακές συνθέσεις λουλουδιών σε κόκκινες και μπορντό αποχρώσεις δημιούργησαν την απόλυτη αισθητική για ένα κομψό καλοκαιρινό party.

Το εντυπωσιακό art de la table

Το art de la table ήταν από εκείνα που τραβούν αμέσως το βλέμμα.

Λευκά υφάσματα, κομψά σερβίτσια, διάφανα ποτήρια και γυάλινες βάσεις με κεριά δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα ζεστή, ενώ οι κόκκινες ανθοσυνθέσεις έδιναν τον απαραίτητο dramatic τόνο.

Η νύφη και το εντυπωσιακό λευκό νυφικό

Η Εβίτα Μιχαλοπούλου επέλεξε ένα strapless νυφικό με sculptural φούστα, που έδινε εντυπωσιακή κίνηση στη σιλουέτα της. Η ιδιαίτερη υφή του υφάσματος πρόσθετε ακόμη ένα στοιχείο πολυτέλειας στο look, ενώ η απουσία έντονων embellishments άφηνε τη γραμμή του φορέματος να κάνει όλη τη δουλειά.

Στα στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά, η νύφη ποζάρει δίπλα στον Φίλιππο Βαρβέρη, ο οποίος επέλεξε ένα κομψό λευκό σμόκιν, συνθέτοντας μαζί ένα απόλυτα εναρμονισμένο bridal look.

Πολυώροφη, κατάλευκη και με περίτεχνη διακόσμηση, η γαμήλια τούρτα είχε vintage αναφορές, ενώ οι κατακόκκινες φράουλες έδιναν μια παιχνιδιάρικη αντίθεση στο αυστηρό λευκό.

Οι λαμπερές καλεσμένες

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν πρόσωπα από την κοσμική Αθήνα, με την Αλεξάνδρα Νίκα, την Αλεξάνδρα Κωστοπούλου και τη Μαρίνα Βερνίκου να δίνουν τη δική τους λάμψη στη βραδιά.

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Το love story της Εβίτας και του Φίλιππου

Η σχέση της Εβίτας Μιχαλοπούλου και του Φίλιππου Βαρβέρη μετρά τουλάχιστον τρία χρόνια και, παρότι οι δυο τους επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, η Μύκονος έχει υπάρξει σημαντικό κομμάτι της κοινής τους διαδρομής.

Στο ίδιο νησί, άλλωστε, ο Φίλιππος Βαρβέρης αποφάσισε να κάνει την πρόταση γάμου στην καλή του.

Οι δυο τους φαίνεται πως μοιράζονται και μια κοινή αγάπη για την αισθητική και το design. Ο Φίλιππος Βαρβέρης, έχοντας σπουδάσει Τέχνη στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, έχει αναλάβει το δημιουργικό κομμάτι στις οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ η Εβίτα Μιχαλοπούλου έχει σπουδάσει Hospitality Management στην Ελβετία και δραστηριοποιείται στον χώρο της διαχείρισης πολυτελών κατοικιών στη Μύκονο.

Επιλέγοντας πάντα χαμηλούς τόνους για την προσωπική τους πορεία, το ζευγάρι επισφράγισε τον έρωτά του εκεί όπου όλα άρχισαν. Η Μύκονος, που είχε φιλοξενήσει την πρόταση γάμου, έγινε ξανά το φόντο για την επόμενη σελίδα της κοινής τους ζωής, φιλοξενώντας μια γιορτή απαράμιλλης κομψότητας, περιτριγυρισμένη από καλούς φίλους και διάχυτη κομψότητα.

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