Μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce πραγματοποίησε η Gigi Hadid, η οποία έδωσε το «παρών» στη λαμπερή δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden.

Το διάσημο μοντέλο συνοδευόταν από τον σύντροφό της, Bradley Cooper, με τους δυο τους να επιλέγουν χαμηλούς τόνους κατά την άφιξη και την αποχώρησή τους, προσπαθώντας να αποφύγουν τους φωτογράφους.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν από τους φωτογράφους, ο Bradley Cooper εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο κοστούμι και κινήθηκε γρήγορα προς το όχημα που τους περίμενε, ενώ η Gigi Hadid παρέμεινε μέσα σε μαύρο SUV με φιμέ τζάμια, αποφεύγοντας την έκθεσή της στους παπαράτσι.

Παρά τις προσπάθειές τους να κρατήσουν χαμηλό προφίλ, η εμφάνιση του ζευγαριού και κυρίως το εντυπωσιακό couture φόρεμα της Gigi Hadid συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων και των fashion lovers.

Η Gigi Hadid και η Taylor Swift διατηρούν στενή φιλία πάνω από δέκα χρόνια.

Αν και δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς γνωρίστηκαν, η πρώτη δημόσια κοινή εμφάνιση της Taylor Swift και της Gigi Hadid καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2014 στο καθιερωμένο πάρτι του Vanity Fair μετά την τελετή των Όσκαρ.

Οι δύο τους φωτογραφήθηκαν μαζί με την Ireland Baldwin και την Jaime King, σηματοδοτώντας την αρχή μιας φιλίας που μετρά πλέον περισσότερο από μία δεκαετία.

To 2023 η Hadid βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό στη συναυλία της Swift στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Διασκέδασε χορεύοντας όλο το βράδυ με τον φίλο της και διάσημο makeup artist, Patrick Ta και απόλαυσε τη συναυλία της γνωστής τραγουδίστριας.

Το 2024, η Gigi Hadid συνεργάστηκε με τον οίκο Cece Jewellery για τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου δαχτυλιδιού αφιερωμένου στην Taylor Swift. Το χειροποίητο κόσμημα έφερε χαραγμένα τα αρχικά «TTPD», αποτελώντας ένα συμβολικό δώρο για την κυκλοφορία του 11ου στούντιο άλμπουμ της τραγουδίστριας, The Tortured Poets Department.

Η κίνηση αυτή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη στενή φιλία που συνδέει τις δύο γυναίκες εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.

Το φόρεμα στο γάμο της Swift που έκλεψε τις εντυπώσεις

Παρά τη διακριτική της στάση, η εμφάνιση της Gigi Hadid δεν πέρασε απαρατήρητη. Το μοντέλο επέλεξε τη δημιουργία «Maggie» του οίκου Wiederhoeft από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025, η οποία κοστίζει περίπου 14.500 δολάρια.

Το ροζ φόρεμα διαθέτει ενσωματωμένο κορσέ που αναδεικνύει τη σιλουέτα, ενώ είναι διακοσμημένο εξ ολοκλήρου με χειροποίητο κέντημα και ροζ χάντρες, αποτελώντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς.

Δημήτρης Γιαννέτος: Η έμπνευση πίσω από το beauty look

Το εντυπωσιακό beauty look της Gigi Hadid στη Νέα Υόρκη φέρει την υπογραφή του κορυφαίου Έλληνα hairstylist Δημήτρη Γιαννέτου, ο οποίος αποκάλυψε την έμπνευση πίσω από το χτένισμα που δημιούργησε για το διάσημο μοντέλο.

Ο Δημήτρης Γιαννέτος παρουσίασε μέσα από τα social media το νέο hairstyle, το οποίο ονόμασε «Soft Serve», εμπνευσμένο από το χαρακτηριστικό σχήμα του παγωτού μηχανής.

Όπως εξήγησε, η Gigi Hadid φορούσε ένα ροζ φόρεμα και στόχος του ήταν να δημιουργήσει ένα χτένισμα που να αποπνέει γλυκύτητα, απαλότητα και διαχρονική κομψότητα.

«Ήθελα τα μαλλιά της να δείχνουν πολύ απαλά και γλυκά. Να αποπνέουν αυτή τη γλυκιά αίσθηση που νιώθεις όταν βλέπεις τη Gigi, την ίδια αίσθηση που έχεις όταν απολαμβάνεις ένα παγωτό μηχανής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το χτένισμα ξεχωρίζει για τον έντονο όγκο στο κάτω μέρος, τις σπιράλ κινήσεις που ανεβαίνουν προς τα πάνω, θυμίζοντας το χαρακτηριστικό σχήμα ενός soft serve παγωτού, ενώ ολοκληρώνεται με vintage κυματισμούς και βαθιά χωρίστρα στο πλάι.

Ο γνωστός hairstylist αποκάλυψε πως στόχος του ήταν να χαρίσει στη Gigi Hadid μια εμφάνιση που να παραπέμπει στις θρυλικές πρωταγωνίστριες του φιλμ νουάρ, συνδυάζοντας τον ρετρό χαρακτήρα με μια σύγχρονη αισθητική.

Το styling της εμφάνισης επιμελήθηκε η Elizabeth Sulcer, ενώ το μακιγιάζ υπέγραψε η Carolina Gonzalez.

View this post on Instagram A post shared by Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

Πηγή: people.com & people

Govastiletto.gr – Παντρεύτηκαν η Taylor Swift και ο Travis Kelce – Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα έξω από το Madison Square Garden