Γάμος Taylor Swift – Travis Kelce: Τι φόρεσαν οι διάσημοι καλεσμένοι τους – Σπάνιο υλικό

Περισσότεροι από 800 καλεσμένοι, κορυφαία ονόματα της διεθνούς σόουμπιζ και αμέτρητες εντυπωσιακές εμφανίσεις συνέθεσαν το σκηνικό στο γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce. Από εντυπωσιακές haute couture δημιουργίες μέχρι κομψά βραδινά looks, οι celebrities μετέτρεψαν την τελετή σε ένα από τα πιο λαμπερά fashion events της χρονιάς.

Το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε τον Αύγουστο του 2025, επέλεξε για τη μεγάλη ημέρα δημιουργίες Dior Haute Couture, ολοκληρώνοντας τις εμφανίσεις του με παπούτσια Christian Louboutin, ενώ η νύφη έλαμψε με κοσμήματα Cartier.

AMERICA’S ROYAL WEDDING MOMENT Finally! Taylor Swift & Travis Kelce’s wedding celebration has everyone talking. Fans are calling it America’s own royal wedding moment. 🇺🇸 Congratulations to the happy couple! #TaylorSwift #TravisKelce #Tayvis #TayvisWedding #Swifties… pic.twitter.com/U9VE3ct41G — Rosa News Official (@Mirha1206) July 4, 2026

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους ήταν ο Bradley Cooper με την Gigi Hadid, ο Brad Pitt, η Dakota Johnson, η Selena Gomez, η Karlie Kloss, η Zoë Kravitz, ο Ethan Hawke και ο Hugh Grant.

Πολλοί από τους celebrities φωτογραφήθηκαν κατά την άφιξή τους, ενώ αρκετοί προτίμησαν να μπουν στο χώρο μέσω μιας μεγάλης λευκής σκηνής που είχε στηθεί, ώστε να αποφύγουν τα φλας των φωτογράφων και τα αδιάκριτα βλέμματα.

Karlie Kloss

Η Karlie Kloss, που βρέθηκε στο γάμο μαζί με τον σύζυγό της, Joshua Kushner, πραγματοποίησε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς. Το μοντέλο επέλεξε μια μακριά strapless δημιουργία του Tove Studio σε χρυσή απόχρωση με ντραπέ λεπτομέρειες που αναδείκνυαν τη σιλουέτα της. Ολοκλήρωσε το look με χρυσά πέδιλα με λεπτά λουράκια και clutch του Roger Vivier, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Camila Cabello

Η Camila Cabello επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη 2026 του Zimmermann, επιβεβαιώνοντας ότι η δαντέλα παραμένει μια από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν. Το σχέδιο Luna Lace Billow διαθέτει ντεκολτέ Bardot, φουσκωτά μανίκια και χαρακτηριστική V σχισμή, χαρίζοντας μια ρομαντική boho αισθητική.

Anna Eberstein

Η σύζυγος του Hugh Grant, Anna Eberstein, επέλεξε ένα κομψό μίντι φόρεμα από τη νέα συλλογή του Pucci. Η μαύρη δημιουργία με το χαρακτηριστικό print Fari του οίκου διέθετε ψηλό λαιμό με φιόγκο στον αυχένα και συνδυάστηκε με μπεζ slingback γόβες με μαύρες μύτες, σε ένα look που παρέπεμπε στη διαχρονική αισθητική της Chanel.

Dakota Johnson

Η Dakota Johnson απέδειξε ότι το μαύρο μπορεί να είναι απόλυτα elegant ακόμη και σε έναν γάμο. Η ηθοποιός επέλεξε μια αέρινη δημιουργία Valentino με διάφανο σιφόν μπούστο, φιόγκο στον λαιμό και εντυπωσιακό σκίσιμο στη φούστα. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με σατέν mules και μικρή μαύρη τσάντα με μεταλλικές λεπτομέρειες.

Selena Gomez

Η Selena Gomez βρέθηκε ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» ήδη από το δείπνο της πρόβας, επιλέγοντας ένα κομψό μαύρο στράπλες δαντελένιο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με παπούτσια Jimmy Choo και κοσμήματα του οίκου Fernando Jorge.

Zoë Kravitz

Η Zoë Kravitz φόρεσε, πιστή στο μίνιμαλ αλλά ιδιαίτερο στιλ της, ένα μαύρο φόρεμα μέχρι το γόνατο, διακοσμημένο με χρυσά και ασημένια κεντήματα. Τα μακριά ασημένια σκουλαρίκια και τα μαύρα mules με λεπτά λουράκια ολοκλήρωσαν μια εμφάνιση που απέπνεε διακριτική πολυτέλεια.

Gigi Hadid

Η Gigi Hadid μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα του οίκου Wiederhoeft, κεντημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι με ροζ κρυστάλλινες χάντρες. Η δημιουργία, με ενσωματωμένο κορσέ και βαθύ ντεκολτέ, ανήκει στη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2025.

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