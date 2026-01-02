Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ξέρει καλά πώς να τραβά πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας. Είτε με τις δημόσιες εμφανίσεις της, είτε με τις εξομολογήσεις της, παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της εγχώριας showbiz. Όμως, αυτή τη φορά το ενδιαφέρον δεν σταματά μόνο σε εκείνη. Ο λόγος; Η αδερφή της, Άννα, που κάνει τους πάντες να μιλούν για την… οικογενειακή ομορφιά που δεν περνά απαρατήρητη.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που σχολιάζουν ότι οι δύο αδερφές μοιάζουν, όχι μόνο εμφανισιακά, αλλά και στον αέρα αυτοπεποίθησης που αποπνέουν. Παρότι η Άννα κρατά πιο χαμηλό προφίλ και δεν επιδιώκει τη δημοσιότητα, βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Γαρυφαλλιάς, με τις δυο τους να είναι απίστευτα δεμένες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Kalifoni 🐆 (@anna.kalifoni)

Όσοι τις γνωρίζουν καλά, κάνουν λόγο για μια σχέση αδελφική αλλά και βαθιά φιλική. Η Άννα είναι από τα πρώτα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η Γαρυφαλλιά, τόσο στις χαρές όσο και στις δύσκολες στιγμές, ενώ περνούν συχνά χρόνο μαζί μακριά από τα φώτα, δείχνοντας ότι η οικογένεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα.

Η Άννα είναι η αδερφή που είναι πάντα δίπλα της, μακριά από τίτλους και κάμερες, αλλά απόλυτα παρούσα. Γιατί τελικά, πίσω από τη λάμψη, αυτό που μετράει περισσότερο είναι οι σχέσεις που αντέχουν στο χρόνο, και οι αδελφές Καληφώνη το αποδεικνύουν περίτρανα.

