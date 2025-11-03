Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, αποκαλύπτοντας ότι αν και ο γάμος δεν είναι στα άμεσα σχέδιά της, μαζί του σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει το επόμενο βήμα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Γαρυφαλλιά τόνισε: «Τον γάμο δεν τον σκέφτομαι τώρα. Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου, αλλά τον γάμο με τον Χρήστο τον σκέφτομαι, μαζί του τα σκέφτομαι όλα».

Παράλληλα, στο vidcast «Ansestea» στο YouTube, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 30 Οκτωβρίου, το μοντέλο εξήγησε πόσο σημαντικός είναι ο τραγουδιστής για εκείνη: «Από την πρώτη στιγμή που τον είδα, ήξερα ότι είναι ο άνθρωπός μου. Ο Χρήστος είναι ευφυής, πολύ καλός άνθρωπος και δοτικός. Δεν σκέφτομαι τον γάμο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν νιώθω ότι είναι κάτι που μου ταιριάζει τώρα. Αν όμως μου έκανε πρόταση αύριο, επειδή τον αγαπάω πολύ και είμαστε καλά, σίγουρα θα έλεγα ναι».