Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές στις Κυκλάδες.

Η Influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη βεράντα του ξενοδοχείου όπου έμεναν, με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

Στο βίντεο, η Γαρυφαλλιά δείχνει στην κάμερα το ρούχο που φορούσε, όταν ο Χρήστος Μάστορας την πλησιάζει και την παίρνει αγκαλιά, δημιουργώντας ένα ρομαντικό σκηνικό που ενθουσίασε τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Οι ακόλουθοι του ζευγαριού έσπευσαν να σχολιάσουν πόσο ταιριαστοί φαίνονται και πόσο έντονα ακτινοβολεί ο έρωτάς τους, καθιστώντας το ζευγάρι αγαπημένο και αξιοζήλευτο στα social media.

