Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, το απόγευμα της Δευτέρας 30 Μαρτίου υποδέχτηκε φίλους και συνεργάτες στην παρουσίαση του brand καλλυντικών και skincare που έχει δημιουργήσει η ίδια κι έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες που βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν το γεγονός.

Η γνωστή influencer δεν δίστασε να αποκαλύψει για πρώτη φορά ποιος έκανε το πρώτο βήμα στη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, βάζοντας τέλος στις φήμες και τις εικασίες. «Τον θαύμαζα πάρα πολύ. Ήταν από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές. Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση, εγώ τον διεκδίκησα. Τραγουδούσε σε ένα event που ήμουνα καλεσμένη και κάπως έτσι ήρθαμε κοντά» αποκάλυψε η influencer και επιχειρηματίας.

Ο θυελλώδης έρωτας με τον Χρήστο Μάστορα

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τον Χρήστο Μάστορα, με τους δυο τους να αποτελούν ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Ο Χρήστος Μάστορας έχει αναφερθεί με τρυφερά λόγια για εκείνη σε συνεντεύξεις, ενώ και η ίδια τον στηρίζει διακριτικά, τόσο σε επαγγελματικά βήματα όσο και στις δημόσιες εμφανίσεις του.

