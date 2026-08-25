Τα 30ά γενέθλιά της γιόρτασε το βράδυ της Δευτέρας 24 Αυγούστου η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η γνωστή influencer επέλεξε να οργανώσει ένα πάρτι στο σπίτι της, όπου βρέθηκαν φίλοι και άνθρωποι από το στενό της περιβάλλον για να γιορτάσουν μαζί της αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Από τη βραδιά δεν θα μπορούσε φυσικά να απουσιάζει ο σύντροφός της, Χρήστος Μάστορας.

Το ζευγάρι βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο της σχέσης του, έχοντας επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από τη σχέση τους.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας είναι μαζί από την 1η Αυγούστου του 2022 και παρά τη δημοσιότητα που έχει λάβει η σχέση τους, συνεχίζουν να προστατεύουν όσο μπορούν τις προσωπικές τους στιγμές.

Govastiletto.gr – Ξεκαθαρίζει την αλήθεια ο Χρήστος Μάστορας: Τι συμβαίνει τελικά με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη