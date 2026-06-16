Μία από τις πιο όμορφες περιόδους στη ζωή της διανύει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, καθώς έγινε θεία! Η αδερφή της, Ειρήνη, έγινε μητέρα για πρώτη φορά και η γνωστή influencer ανακοίνωσε τα ευχάριστα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, μέσω Instagram.

Αναλυτικότερα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο, στην οποία φαίνεται το νεογέννητο μωρό της αδερφής της.

Η πρώτη από τις αδερφές της που έγινε μητέρα

Η Ειρήνη Καληφώνη είναι η πρώτη από τις αδερφές της οικογένειας που αποκτά παιδί, γεγονός που έχει γεμίσει με ενθουσιασμό όλους τους συγγενείς και τα αγαπημένα της πρόσωπα. Λίγους μήνες νωρίτερα, ο σύντροφός της είχε πραγματοποιήσει μια άκρως ρομαντική πρόταση γάμου μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, κρατώντας μάλιστα στα χέρια του τον υπέρηχο του μωρού τους.

Να σας ζήσει!

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