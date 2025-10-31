Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη βρέθηκε καλεσμένη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, αποκαλύπτοντας τρυφερές λεπτομέρειες και όσα σκέφτεται για το μέλλον τους.

Όπως εξομολογήθηκε, ερωτεύτηκε τον Χρήστο για την ευφυΐα, τη δοτικότητα και την καλή καρδιά του: «Τον ερωτεύτηκα γιατί είναι ευφυής, πολύ καλός άνθρωπος, δοτικός, πολλά μπορώ να σου πω», ανέφερε.

Σχετικά με τον γάμο, η ίδια σημείωσε ότι δεν είναι κάτι που την απασχολεί επί του παρόντος: «Την άρπαξα την ανθοδέσμη στον γάμο της Ανδρομάχης, αλλά αυτό δεν ήταν προάγγελος ότι θέλω να παντρευτώ. Η ιδέα του γάμου δεν μου ταιριάζει και πιστεύω ότι μπορεί να χαλάσει μια σχέση. Σίγουρα τώρα δεν είναι κάτι που θα ήθελα», τόνισε.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο πρότασης από τον σύντροφό της, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Αν ο Χρήστος μού κάνει πρόταση γάμου αύριο, θα έλεγα “ναι”. Είναι ο άνθρωπός μου, αυτό το ήξερα από όταν τον κοίταξα. Ήξερα ότι υπάρχει μέλλον και ότι με τον άνθρωπο αυτό θα περάσω χρόνια και θα μάθω πολλά. Ήταν καρμικό. Μάλιστα, η γιαγιά μου, που δεν είναι πια στη ζωή, μου είχε βρει τα αρχικά του στο φλυτζάνι πριν πολλά χρόνια. Έλεγα “τι λέει μωρέ;”».

Για την προοπτική να γίνουν γονείς, η Καληφώνη δήλωσε: «Τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλός μπαμπάς. Η ηλικία παίζει ρόλο, όχι τόσο για τον άντρα, αλλά για τη γυναίκα».

Govastiletto.gr – Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το χυδαίο μήνυμα που δέχτηκε και η αστεία απάντησή της