Τρόμος προκλήθηκε στο Ντουμπάι από εκρήξεις που σημειώθηκαν έπειτα από αναχαίτιση πυραύλων στον ουρανό της Palm Jumeirah.

Στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά στο πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont The Palm, καθώς συντρίμμια έπεσαν από τον ουρανό, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, κατά τη διάρκεια της πυραυλικής επίθεσης που φέρεται να προήλθε από το Ιράν.

Το ξενοδοχείο, γνωστό για τις γκουρμέ επιλογές φαγητού, το βραβευμένο σπα και τις πισίνες του με θέα στην πόλη, έγινε ξαφνικά σημείο έντασης και ανησυχίας για τους φιλοξενούμενους.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μαζί με τον Χρήστος Μάστορας, βρίσκονταν στο Ντουμπάι για τις διακοπές τους μέχρι πριν από λίγες ώρες.

Το γνωστό μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram μήνυμα που επιβεβαιώνει την επιστροφή τους, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πραγματικά γυρίσαμε στο τσακ».

Govastiletto.gr – Χρήστος Μάστορας & Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ στο Ντουμπάι – Οι τρυφερές αναρτήσεις