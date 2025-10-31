Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Καλεσμένη στη νέα διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου εμφανίστηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μιλώντας ανοιχτά για τη ζωή της, την οικογένειά της και τις προσωπικές της αλλαγές τα τελευταία χρόνια.

Το γνωστό μοντέλο και πρώην παίκτρια του GNTM αναφέρθηκε αρχικά στο μεγάλο οικογενειακό της περιβάλλον και στη σχέση της με τα εννέα αδέλφια της. Όπως είπε, στο παρελθόν δεν είχε πάντα αυτοπεποίθηση: «Παλιά δεν ήμουν τόσο υποστηρικτική με τον εαυτό μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έχω φτάσει εδώ που βρίσκομαι σήμερα».

Στη συνέχεια μίλησε για την ψυχοθεραπεία, την οποία κάνει εδώ και πέντε χρόνια. «Οι λόγοι που ξεκίνησα ήταν αρκετοί, αλλά κυρίως είχαν ρίζες στην παιδική μου ηλικία. Βλέπω τεράστια αλλαγή στον τρόπο που σκέφτομαι και αντιδρώ στις δυσκολίες», εξήγησε.

Παραδέχτηκε επίσης πως η σχέση της με τον πατέρα της επηρέασε έντονα τις επιλογές της στους ανθρώπους: «Του έχω μεγάλη αδυναμία και έχω συνειδητοποιήσει πόσο καθοριστικός είναι για μένα. Ο Χρήστος μοιάζει πολύ με εκείνον. Είμαι πολύ ευαίσθητη, αλλά ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει εύκολα. Δυσκολεύομαι να δείξω λύπη».

Όσον αφορά στα οικονομικά, η Γαρυφαλλιά ανέφερε πως τα χρήματα έχουν αξία για εκείνη «μέχρι το σημείο που επιτρέπουν μια άνετη ζωή». Όπως είπε, πάντα ήθελε να μπορεί να στηρίξει την οικογένειά της και δεν διστάζει να βοηθήσει τις αδελφές της όποτε χρειαστεί.

Μιλώντας για το μεγάλωμα σε μια πολυμελή οικογένεια, η Καληφώνη στάθηκε τόσο στα καλά όσο και στις δυσκολίες: «Με επτά κορίτσια στο σπίτι, είμαστε πολύ δεμένες. Το δύσκολο ήταν ότι πολλές φορές δεν μπορούσες να έχεις την προσοχή που ίσως χρειαζόσουν. Όταν έφυγα από το σπίτι, μου στοίχισε. Είχα πάντα τον ρόλο της ‘μαμάς’ ως η μεγαλύτερη».

Για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την τηλεόραση ήταν ξεκάθαρη: «Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ σοβαρά και δεν θέλω να το κάνω. Παρότι υπήρξαν προτάσεις, δεν με ενδιέφερε. Νιώθω πολύ γεμάτη με όσα κάνω αυτή την περίοδο».

Τέλος, αναφέρθηκε στη σχέση της με τα social media, αποκαλύπτοντας πως συχνά αμφιβάλλει για το περιεχόμενο που ανεβάζει. «Έχει τύχει στο TikTok να ανεβάσω κάτι και δέκα λεπτά μετά να το κατεβάσω. Φοβάμαι ότι ο κόσμος μπορεί να το παρεξηγήσει ή να το διαβάσει διαφορετικά απ’ ό,τι το εννοώ».

