Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έκανε, την Κυριακή 7/6, δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η social media star δεν έκρυψε την ενόχλησή της στις ερωτήσεις που δέχτηκε σχετικά με την προσωπική της ζωή και για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είπε στο απόσπασμα που προβλήθηκε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Σήμερα μαντέψτε, δεν θα μιλήσουμε καθόλου για τον Χρήστο.

Σήμερα είμαστε εδώ για εμένα, για την Lava, δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τον Χρήστο».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Χρήστος Μάστορας: Η τρυφερή εξομολόγηση για τη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη