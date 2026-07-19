Αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα προσβλητικό μήνυμα βρέθηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει μέσα από τα social media, δίνοντας τη δική της αιχμηρή απάντηση.

Το γνωστό μοντέλο και influencer, που απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, είχε δημοσιεύσει φωτογραφία της με μαγιό στο Instagram.

Ανάμεσα στα εκατοντάδες θετικά σχόλια, δέχτηκε και ένα επικριτικό μήνυμα από ακόλουθο, ο οποίος της έγραψε: «Έχεις παχύνει πολύ! Κάνε λίγο δίαιτα».

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δεν έκρυψε την ενόχλησή της και επέλεξε να μοιραστεί δημόσια το μήνυμα, εκφράζοντας την απορία της για τα σχόλια που λαμβάνει καθημερινά.

«Ρε τι μπορεί να μου στέλνουν κάθε μέρα, αλήθεια;», έγραψε χαρακτηριστικά σε Instagram Story.

Λίγο αργότερα αποκάλυψε και την απάντηση που έδωσε στον αποστολέα του μηνύματος, επιλέγοντας να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ.

«Της απάντησα “θα ευχόσουν να είσαι σαν εμένα”. Πάνω απ’ όλα είμαι ταπεινή», έγραψε με σαρκαστική διάθεση, κλείνοντας με τον δικό της τρόπο το περιστατικό.

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