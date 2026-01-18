Με μια εξομολογητική διάθεση εμφανίστηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στα social media το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου. Η νεαρή επιχειρηματίας και μοντέλο, απαντώντας σε ένα επικριτικό μήνυμα που τη χαρακτήριζε “αχάριστη”, αποφάσισε να αποδομήσει την τέλεια εικόνα του Instagram. Εξήγησε στους followers της ότι η λάμψη της ψηφιακής ζωής δεν αντικατοπτρίζει πάντα την πραγματικότητα, τονίζοντας πως πίσω από την εικόνα της επιτυχίας υπάρχουν δυσκολίες που δεν γίνονται πάντα ορατές.

«Τις προάλλες έλαβα ένα μήνυμα που μια κοπέλα με έλεγε αχάριστη (κάποιες φορές είμαι όντως). Αλλά το είπε σε κάτι που έλεγα για την ψυχολογία μου και για τα σκαμπανεβάσματα που έχω συχνά (με όλα αυτά που γίνονται να μου πεις και ποιος δεν έχει) … φαινομενικά μπορεί να τα έχω όλα και θα έπρεπε να είμαι ευγνώμων κάθε μέρα (που προσπαθώ να είμαι).

Αλλά κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης, αλλά και να είναι πληρότητα δε σημαίνει απουσία από πιο σκοτεινές σκέψεις. Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δε σημαίνει ότι μέσα του δε προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί» έγραψε στην ανάρτησή της η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

