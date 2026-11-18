Η influencer περπάτησε στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στη Βουκουρεστίου, πραγματοποιώντας μια χαλαρή έξοδο. Για τη συγκεκριμένη της εμφάνιση επέλεξε ένα χαμηλοκάβαλο τζιν, ασημί αθλητικά, γκρι εφαρμοστή μπλούζα, γαλάζια ζακέτα και μπορντώ τσάντα.

Στην βόλτα της αυτή ήταν μόνη, χωρίς τον Χρήστο Μάστορα, κάτι που άφησε νέα ερωτηματικά για το εάν το ζευγάρι τελικά συνεχίζει να είναι μαζί ή επέλεξε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, όπως φημολογείται το τελευταίο διάστημα.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2022, όπως έχει δηλώσει η ίδια και περιμένουμε να δούμε αν κάποια στιγμή θα επιλέξει να μιλήσει ανοιχτά για το τι τελικά συμβαίνει και εάν όλα αυτά είναι απλώς φήμες.

govastiletto.gr – Χρήστος Μάστορας – Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Πώς έφτασαν στον χωρισμό;