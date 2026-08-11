Τη δική της θέση για όσα έχουν γραφτεί τις τελευταίες ώρες σχετικά με την προσωπική της ζωή θέλησε να εκφράσει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το γνωστό μοντέλο αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που αφορούν τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, ξεκαθαρίζοντας πως αρκετές από τις πληροφορίες που κυκλοφορούν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η ίδια εξήγησε πως μέχρι σήμερα είχε επιλέξει να μην απαντά σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν την προσωπική της ζωή, ωστόσο φαίνεται πως πλέον αποφάσισε να θέσει τα όριά της.

«Το τελευταίο διάστημα αναπαράγονται δημόσια αναληθείς πληροφορίες που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Μέχρι σήμερα έχω επιλέξει συνειδητά να μη δίνω χώρο και συνέχεια σε δημοσιεύματα, αναρτήσεις ή αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη προειδοποίησε πως στο εξής θα κινηθεί διαφορετικά απέναντι σε αναφορές που θεωρεί ψευδείς ή προσβλητικές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά που αφορά εμένα και την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου», σημείωσε.

Κλείνοντας, τόνισε πως άλλο είναι το ενδιαφέρον του κοινού για ένα πρόσωπο που βρίσκεται στη δημοσιότητα και άλλο η δημιουργία ανυπόστατων «γεγονότων» που αφορούν την προσωπική ζωή πραγματικών ανθρώπων.

«Υπάρχει μια σαφής διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο ενδιαφέρον και στην κατασκευή “γεγονότων” εις βάρος πραγματικών ανθρώπων. Και αυτή η διαφορά έχει όρια ηθικά και νομικά», κατέληξε.

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