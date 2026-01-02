Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη παραχώρησε μια εκ βαθέων συνέντευξη στο κυπριακό Hello και στον Κώστα Καρνάκη, όπου μίλησε για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, αλλά και για τα μελλοντικά σχέδιά της σχετικά με τον γάμο.

Πώς σε έχει επηρεάσει η τελευταία χρονιά σε προσωπικό επίπεδο;



Τα τελευταία χρόνια νιώθω πως έχω βρει ηρεμία και σταθερότητα σε πολλούς τομείς της ζωής μου. Έμαθα να θέτω όρια, να προστατεύω την ψυχική μου υγεία και να εκτιμώ τις ήσυχες, καθημερινές στιγμές με την οικογένειά μου. Αυτή η σταθερότητα μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να κάνω δημιουργικά βήματα και γεννήθηκε μέσα μου η ανάγκη να δημιουργήσω κάτι προσωπικό, όπως το δικό μου beauty brand, που να με εκφράζει πλήρως.

Μοιράζεσαι πολλά στα social media για την καθημερινότητά σου και τη σχέση σου. Τι είναι αυτό που θεωρείς βασικό σε έναν σύντροφο;



Μοιράζομαι λεπτομέρειες στα social γιατί νιώθω ότι έτσι έρχομαι πιο κοντά με τους ανθρώπους που με ακολουθούν. Το πιο σημαντικό για μένα σε έναν σύντροφο είναι η ειλικρίνεια και η αίσθηση ασφάλειας. Θέλω να μπορώ να είμαι ο εαυτός μου χωρίς κανένα φίλτρο, ξέροντας ότι υπάρχει στήριξη και κατανόηση.

Πόσο σε στηρίζει ο Χρήστος στα επαγγελματικά σου σχέδια;



Ο Χρήστος με στηρίζει πραγματικά σε κάθε μου βήμα. Δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη συμβουλή, είχε πάντα πίστη σε εμένα και με εμψυχώνει όποτε χρειάζεται. Όσο για τα επόμενα βήματα, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να ανακοινώσω. Aφήνω τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά, με ηρεμία.

