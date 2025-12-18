Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έκανε, πριν από λίγη ώρα, μια ανάρτηση που δεν περνά απαρατήρητη, επιλέγοντας αυτή τη φορά να μοιραστεί με τους followers της μια κοινή φωτογραφία με τον Χρήστο Μάστορα. Το μοντέλο και influencer, που κρατά γενικά χαμηλό προφίλ στα προσωπικά του και αποφεύγει τις συχνές κοινές εμφανίσεις στα social media, έκανε μια εξαίρεση.

Ειδικά στα πρώτα χρόνια της σχέσης τους, οι δυο τους απέφευγαν να δίνουν τροφή για σχόλια, με τις πληροφορίες να έρχονται πάντα με φειδώ και ποτέ απευθείας από τους ίδιους. Όμως, αυτή τη φορά, η εικόνα μίλησε από μόνη της, χωρίς λεζάντες και εξηγήσεις.

Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη πλέον δεν δείχνουν διάθεση να κρύβονται και η συγκεκριμένη ανάρτηση ήταν ακόμη ένα δείγμα ότι η σχέση τους βρίσκεται σε πολύ καλή φάση. Άλλωστε, εκδηλώνονται περισσότερο το τελευταίο διάστημα είτε στις φορές που έχουν εμφανιστεί μαζί δημόσια, ή στις δηλώσεις για τη σχέση τους.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι εδώ και τρία περίπου χρόνια και συγκατοικούν από νωρίς στο διαμέρισμα του τραγουδιστή στο Κολωνάκι. Σε κάθε κοινή παρουσία τους, είτε πρόκειται για έξοδο, είτε για ανάρτηση, δεν κρύβουν το πόσο δεμένοι είναι. Παρότι στο παρελθόν, μέσα από δηλώσεις τους, έδειχναν ότι ο γάμος δεν αποτελούσε προτεραιότητα, φαίνεται ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Το τελευταίο διάστημα έχουν φουντώσει τα σενάρια για το αν ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φέρονται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την επισημοποίηση της σχέσης τους. Μπορεί κανείς από τους δύο να μην έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι έχει γίνει πρόταση γάμου, ωστόσο πηγές από το περιβάλλον τους αναφέρουν ότι ο 39χρονος τραγουδιστής έχει ήδη ζητήσει το χέρι της αγαπημένης του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Garifalia kalifoni ✨ (@garifalia.kalifoni)

govastiletto.gr – Χρήστος Μάστορας: Τα «παιχνίδια» του on stage με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη και η επική ατάκα για τη μητέρα του!