Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Σε νέο βίντεο του Raw House στο YouTube, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο που αντιμετωπίζει μια σχέση, αλλά και για τις μικρές κινήσεις που θεωρεί ότι κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στα…”βασικά” και στο να νιώθει κάποια «πριγκίπισσα».

Η συζήτηση έδωσε αφορμή στην influencer να αναφερθεί και στη δική της σχέση με τον Χρήστο Μάστορα, αποκαλύπτοντας πώς προσπαθούν κι εκείνη και ο σύντροφός της να κρατούν ζωντανό το στοιχείο της έκπληξης — όσο το επιτρέπουν οι απαιτητικοί ρυθμοί τους.

Μιλώντας για το αν θεωρεί απαραίτητο ένα ρομαντικό δείπνο–έκπληξη, η Καληφώνη ήταν ξεκάθαρη: «Ναι, το θεωρώ αναγκαίο. Είναι ένας τρόπος να δείχνεις αγάπη. Ιδανικά, θα έπρεπε να συμβαίνει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Μία φορά την εβδομάδα είναι υπερβολή με την καθημερινότητα που έχουμε».

Παραδέχτηκε όμως, ότι με τον Μάστορα δεν προλαβαίνουν πάντα να οργανώσουν κάτι τέτοιο: «Η σχέση μου δεν μου κάνει έκπληξη μία φορά τον μήνα, αλλά ούτε κι εγώ. Δουλεύουμε και οι δύο πολύ. Παρ’ όλα αυτά, φροντίζουμε μέσα στην εβδομάδα να έχουμε το ραντεβού μας, βγαίνουμε συχνά οι δυο μας».

Η κουβέντα έφτασε και στο… πορτοφόλι. Η Γαρυφαλλιά αποκάλυψε ότι δεν διστάζει να κάνει εκείνη την κίνηση όταν το νιώθει: «Πολλές φορές όταν βγούμε, πάω επίτηδες λίγο πριν, ή αν σηκωθεί για τουαλέτα και πληρώνω όλο τον λογαριασμό. Ακόμη κι αν μου έχει προτείνει εκείνος να πάμε κάπου. Έτσι πρέπει να είναι: μία εσύ, μία εγώ. Το μισά-μισά το βρίσκω άβολο».

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Καληφώνη περιέγραψε μια σχέση ισορροπημένη, που βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στις μικρές, καθημερινές κινήσεις φροντίδας.

Govastiletto.gr – Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Ξέσπασε μετά από σχόλιο που δέχτηκε για το πρόσωπό της – «Φτάνει με αυτό!»