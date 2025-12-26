Μια ιδιαίτερη ανάρτηση έκανε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ανήμερα των Χριστουγέννων, θέλοντας να ευχηθεί στον αγαπημένο της, Χρήστο Μάστορα. Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στη σχέση του, η Γαρυφαλλιά μοιράστηκε ένα σπάνιο στιγμιότυπο με τον καλλιτέχνη, επιβεβαιώνοντας πως παραμένουν αχώριστοι και ευτυχισμένοι μετά από αρκετά χρόνια κοινής πορείας.

«Χρόνια πολλά μωρό μου» έγραψε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τον αγαπημένο της, ενώ, στην φωτογραφία ποζάρουν αγκαλιά χαμογελώντας.

Πότε θα ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας;

Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι ζευγάρι εδώ και τρία χρόνια και σχεδόν από την αρχή της σχέσης τους μένουν κάτω από την ίδια στέγη, στο διαμέρισμα του τραγουδιστή στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real Life οι δυο τους ετοιμάζονται να κάνουν σύντομα το επόμενο βήμα και να επισημοποιήσουν την σχέση τους. Μπορεί κανείς από τους δύο να μην έχει επιβεβαιώσει πως ο τραγουδιστής έχει κάνει ήδη πρόταση γάμου στην Influencer και επιχειρηματία, ωστόσο πηγές από το περιβάλλουν τους αναφέρουν πως έχει συμβεί και πως πράγματι ο 39χρονος έχει ζητήσει το χέρι της αγαπημένης του.

