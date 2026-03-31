Η παρουσία της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη στην κηδεία της Μαρινέλλας προκάλεσε σχόλια και αντιδράσεις, αφού η γνωστή influencer, επιχειρηματίας και σύντροφος του Χρήστου Μάστορα εμφανίστηκε κρατώντας καφέ στο χέρι, αντί να πάρει ένα μπουκέτο λουλούδια.

Σε μια κηδεία, και μάλιστα μιας τόσο μεγάλης προσωπικότητας του ελληνικού τραγουδιού, πολλοί περίμεναν μια πιο σοβαρή εικόνα από όλους όσοι παρευρέθηκαν και όχι μια εμφάνιση με τζιν και καφέ στο χέρι.

Τέτοιες στιγμές απαιτούν σεβασμό, διακριτικότητα και χαμηλούς τόνους.

Η παρουσία του Χρήστου Μάστορα στην κηδεία ήταν αναμενόμενη, αφού ανήκει στη νεότερη γενιά καλλιτεχνών που έχουν επηρεαστεί από μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

