Το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, η Τίνα Μεσσαροπούλου αναφέρθηκε μέσα από το «Happy Day» σε νέα κρίση στη σχέση τους, υποστηρίζοντας ότι αυτή τη φορά ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φέρεται να έχει προχωρήσει σε μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητά της αφού φέρεται να μετακόμισε σε νέο σπίτι μόνη της.

Λίγο μετά την αναζωπύρωση των δημοσιευμάτων, η γνωστή influencer έκανε μια νέα εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Συγκεκριμένα, διασκέδασε με καλή παρέα μιας και ένας φίλος της είχε τα γενέθλιά του. Στην παρέα της ήταν και ο γνωστός Influecer, Fipster.

Δείτε τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε:

govastiletto.gr – Χώρισαν Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη ύστερα από τέσσερα χρόνια;