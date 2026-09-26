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Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο γύρω από την προσωπική ζωή της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη και του Χρήστου Μάστορα, μετά τις πληροφορίες που θέλουν το ζευγάρι να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους.
Το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, η Τίνα Μεσσαροπούλου αναφέρθηκε μέσα από το «Happy Day» σε νέα κρίση στη σχέση τους, υποστηρίζοντας ότι αυτή τη φορά ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φέρεται να έχει προχωρήσει σε μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητά της αφού φέρεται να μετακόμισε σε νέο σπίτι μόνη της.
Λίγο μετά την αναζωπύρωση των δημοσιευμάτων, η γνωστή influencer έκανε μια νέα εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Συγκεκριμένα, διασκέδασε με καλή παρέα μιας και ένας φίλος της είχε τα γενέθλιά του. Στην παρέα της ήταν και ο γνωστός Influecer, Fipster.
Δείτε τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε:
govastiletto.gr – Χώρισαν Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη ύστερα από τέσσερα χρόνια;