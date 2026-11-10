Στην πρώτη της επίσημη αντίδραση γύρω από τις φήμες που τη θέλουν να έχει χωρίσει από τον Χρήστο Μάστορα προχώρησε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, βάζοντας τέλος στη σιωπή των τελευταίων μηνών.

Η δημοφιλής influencer και επιχειρηματίας έδωσε το «παρών» στο kick off party του MadWalk 2026 by Three Cents το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, συνοδευόμενη από τον Fipster (Φίλιππο Ιωάννου). Στο σημείο την περίμεναν οι τηλεοπτικές κάμερες, με τους δημοσιογράφους να ζητούν μια απάντηση για τις φήμες που κυκλοφορούν γύρω από το μέλλον της σχέσης της με τον τραγουδιστή των ΜΕΛΙSSES.

«Κοιτάξτε, δεν είναι η ώρα να συζητήσω κάτι τέτοιο και στο πόδι τώρα. Δεν θεωρώ ότι αξίζει και στη σχέση μου να συζητήσω κάτι τέτοιο τώρα εδώ που έχω έρθει.

Δεν θα σας απαντήσω αυτό γιατί είμαι εντελώς για διαφορετικό θέμα εδώ, αλλά κάποια στιγμή πολύ ευχαρίστως. Καταλαβαίνω το λόγο που ρωτάτε και το ενδιαφέρον και η σχέση είναι δημόσια, οπότε είναι λογικό και να ρωτάτε, αλλά κάποια στιγμή όταν εγώ θα νιώθω πιο άνετα θα το συζητήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αναφέρθηκε και στην ψυχοθεραπεία, εξηγώντας πως έχει δουλέψει αρκετά με τον εαυτό της, κάτι που, όπως είπε, αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις καταστάσεις.

«Έχω κάνει πάρα πολύ ψυχοθεραπεία, άρα αυτό το διάστημα έτσι έχω κάνει ψυχοθεραπεία, οπότε για αυτό με βλέπετε πολύ ήρεμη ή έχει έρθει… άλλη προσωπικότητά μου», πρόσθεσε.

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Οι φήμες χωρισμού από το καλοκαίρι

Η φημολογία γύρω από τη σχέση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη και του Χρήστου Μάστορα δεν είναι καινούργια. Ήδη από το καλοκαίρι του 2026, δημοσιεύματα και συζητήσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές ήθελαν το ζευγάρι να περνά κρίση, ενώ σταδιακά άρχισαν να πληθαίνουν οι πληροφορίες που έκαναν λόγο για οριστικό χωρισμό.

Ένα από τα στοιχεία που ενίσχυσαν τα συγκεκριμένα σενάρια ήταν και η μετακόμιση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη σε νέο σπίτι, μια αλλαγή στην καθημερινότητά της που δεν πέρασε απαρατήρητη. Παράλληλα, οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις και οι αναρτήσεις του ζευγαριού είχαν περιοριστεί, τροφοδοτώντας ακόμη περισσότερο τις φήμες.

Η σχέση τους έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2022 και στην πορεία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις της ελληνικής showbiz.

govastiletto.gr -Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Που διασκέδασε λίγο μετά το φημολογούμενο χωρισμό με τον Χρήστο Μάστορα;