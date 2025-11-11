Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φαίνεται ότι είναι ενοχλημένη με σχόλια που δέχτηκε κάτω από ένα βίντεό της στο Tik Tok, τα οποία αφορούσαν την εξωτερική της εμφάνιση.

Στο εν λόγω βίντεο, αυτό που οι περισσότεροι σχολίασαν είναι τα μάγουλα του μοντέλου. Πολλοί έγραψαν ότι φαίνεται πρησμένη, άλλοι ότι έχει βάλει υαλουρονικό και άλλοι αναρωτιόντουσαν γιατί παρεμβαίνει έτσι στην εξωτερική της εμφάνιση.

«Γιατί είναι πρησμένη;» έγραφε ένα από τα σχόλια στο οποίο αποφάσισε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη να απαντήσει.

«Φτάνει με αυτό. Έχετε δει να ντρέπομαι γενικά να πω ποτέ αν έχω κάνει κάτι; Με γνωρίσατε στο GNTM 49 κιλά 20 χρονών και είμαι 29 και 56 κιλά. Αν κάτι δε θα πείραζα ποτέ είναι τα μάγουλά μου, μιας και όλοι στην οικογένειά μου τα έχουμε ως έντονο χαρακτηριστικό» έγραψε το μοντέλο, που τα τελευταία χρόνια είναι σε σχέση με τον Χρήστο Μάστορα.