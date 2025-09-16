Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης πήρε εξιτήριο από το Ωνάσειο Νοσοκομείο, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην καρδιά για την τοποθέτηση στεντ.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης πήρε εξιτήριο από το Ωνάσειο Νοσοκομείο, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην καρδιά για την τοποθέτηση στεντ.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.