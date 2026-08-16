Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κρήτη, όταν ένα μικρό αγόρι ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Αθήνα μου», αποσπώντας την αποθέωση στα social media.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε το Σάββατο 15 Αυγούστου, το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη Πέμπτη. Ο μικρός Νικόλας βρέθηκε δίπλα στον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος τον συνόδευσε ερμηνευτικά και τον ενθάρρυνε χτυπώντας του ρυθμικά παλαμάκια όσο εκείνος χόρευε.

Τόσο στο TikTok όσο και στο Instagram που δημοσιεύτηκε το βίντεο, ο κόσμος συνεχάρη το παιδί για τον τρόπο που χόρεψε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων «γεια σου λεβεντάκο μου», «δεν χόρεψε απλά, όργωσε την πίστα», «αυτό είναι ζεϊμπέκικο με ψυχή, μπράβο, μάγκας είσαι» και «να σε χαίρονται οι γονείς σου, αγάπη μου».

Η γυναίκα που κοινοποίησε το βίντεο, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ιδιαίτερη σημασία για το παιδί, καθώς ήταν ένα από εκείνα που τον έκαναν από πολύ μικρό να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο και να θελήσει να ξεκινήσει χορό. «Αυτό το τραγούδι έχει τη δική του ιστορία», έγραψε αρχικά στην ανάρτησή της. Όπως εξήγησε, ο Νικόλας χόρευε την «Αθήνα μου» από πολύ μικρός και κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποια ημέρα θα είχε την ευκαιρία να το χορέψει επί σκηνής, με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τραγουδά μπροστά του.

Πιο αναλυτικά, σημείωσε στη συνέχεια: «Ο Νικόλας χόρευε την “Αθήνα μου” από πολύ μικρός. Ήταν ένα από τα τραγούδια που τον έκαναν να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο και να μου ζητήσει να ξεκινήσει χορό. Και ποιος να μας έλεγε τότε πως θα ερχόταν η στιγμή που θα το χόρευε μπροστά σε χιλιάδες κόσμο, με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Αργυρό να του τραγουδάει και να του χτυπάει παλαμάκια. Από εκείνες τις στιγμές που η πραγματικότητα γίνεται λίγο πιο όμορφη κι από το όνειρο. Νικόλα μου, πόσο σε καμαρώνω».

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thekla Badouva Wedding Make Up Artist in Crete (@theklabadouva_mua)

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