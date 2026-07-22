Η Δέσποινα Βανδή έκλεισε την Τετάρτη 22 Ιουλίου τα 57 της χρόνια κι ανάμεσα στις πιο συγκινητικές ευχές που δέχτηκε ήταν εκείνη της κόρης της, Μελίνας Νικολαΐδη, η οποία θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη της μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, η Μελίνα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει αγκαλιά με τη μητέρα της, με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Οι δυο τους χαμογελούν στον φακό και απολαμβάνουν μια όμορφη οικογενειακή στιγμή.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Χρόνια πολλά στον για πάντα αγαπημένο μου άνθρωπο», συνοδεύοντας το μήνυμά της με ένα αστέρι και μια λευκή καρδιά.

Οι εικόνες αποτυπώνουν τη δυνατή σχέση που έχουν μητέρα και κόρη, με τη Μελίνα Νικολαΐδη να μη χάνει την ευκαιρία να δείξει δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή της προς τη Δέσποινα Βανδή.

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