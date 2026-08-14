Η χθεσινή ημέρα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, ήταν ιδιαίτερα όμορφη για τη Γιώτα Κηπουρού, αφού είχε τα γενέθλιά της και δέχτηκε από νωρίς δεκάδες ευχές από φίλους και αγαπημένα της πρόσωπα.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να της ευχηθούν δημόσια ήταν φυσικά και ο άνθρωπος που βρίσκεται στο πλευρό της, ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Νιργιαννάκης.

Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος επιλέγει γενικότερα να κρατά χαμηλό προφίλ και να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έκανε μια μικρή εξαίρεση με αφορμή τα γενέθλια της γυναίκας της ζωής του. Ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ένα πολύ τρυφερό κοινό τους στιγμιότυπο, στο οποίο βλέπουμε τη Γιώτα Κηπουρού να κρατά την τούρτα των γενεθλίων της και εκείνον να την αγκαλιάζει χαμογελαστός. Η δημοσιογράφος αναδημοσίευσε στη συνέχεια τη φωτογραφία στο δικό της προφίλ.

Το στιγμιότυπο έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν είναι από τα ζευγάρια που μοιράζονται συνεχώς την προσωπική τους ζωή στα social media. Ο Κωνσταντίνος Νιργιαννάκης δεν ανήκει στο χώρο της τηλεόρασης ή των media και έχει επιλέξει να απέχει από τη δημοσιότητα, γι’ αυτό και οι κοινές φωτογραφίες τους δεν είναι κάτι που βλέπουμε καθημερινά.

Μάλιστα, όπως φαίνεται και από την τοποθεσία της ανάρτησης, το ζευγάρι βρίσκεται στη Σέριφο, ένα νησί που μόνο τυχαίο δεν είναι για τους δυο τους.

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