Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Λένα Φλυτζάνη, λαμβάνοντας μια όμορφη έκπληξη από τους καθημερινούς της συνεργάτες. Λίγο πριν την έναρξη του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, οι συνάδελφοι της παρουσιάστριας την εξέπληξαν ευχάριστα στο πλατό. Η ίδια δημοσίευσε αργότερα το σχετικό στιγμιότυπο στο Instagram, ευχαριστώντας τους δημόσια για την ξεχωριστή αυτή κίνηση.

Η έκπληξη λίγο πριν το δελτίο

Η Λένα Φλυτζάνη, που γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1991, γιόρτασε τα γενέθλιά της στους χώρους του τηλεοπτικού σταθμού, όπου περνά καθημερινά πολλές ώρες λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Λίγο πριν από την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, οι συνεργάτες της τής ετοίμασαν μια όμορφη έκπληξη, χαρίζοντάς της στιγμές χαράς και συγκίνησης.

«Τελευταίο σπαμ… αλλά είστε υπέροχοι και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που κάνατε αυτή την ημέρα πιο γεμάτη και πιο όμορφη. Σας ευχαριστώ για την αγκαλιά ❤️», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lena Flitzani (@lenaflitz)

Η δημοσίευσή της συγκέντρωσε δεκάδες ευχές και μηνύματα αγάπης από φίλους, συναδέλφους και διαδικτυακούς ακολούθους, οι οποίοι της ευχήθηκαν χρόνια πολλά.

govastiletto.gr -Ποια είναι η Λένα Φλυτζάνη που γίνεται η «νέα… Κοσιώνη» του ΣΚΑΪ;