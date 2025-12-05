Η Βάλια Χατζηθεοδώρου γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της με ένα αξέχαστο πάρτι, γεμάτο χαμόγελα και αγαπημένους φίλους, ακριβώς στο στιλ που της ταιριάζει. Η παρουσιάστρια, γνωστή από τον «Τροχό της Τύχης» και νυν μέλος της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega TV, επικεντρώνεται στα επαγγελματικά της, αλλά παραμένει εντυπωσιακή σε κάθε της εμφάνιση — κάτι που επιβεβαιώθηκε και χθες, 4 Δεκεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων της.

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν αναμφίβολα η εντυπωσιακή τριώροφη τούρτα. Ήταν ειδική παραγγελία, διακοσμημένη με ένα κύπελλο στην κορυφή και την ξεχωριστή επιγραφή «Βραβείο εργαζόμενης γυναίκας». Η Βάλια Χατζηθεοδώρου έλαμπε ως η απόλυτη πρωταγωνίστρια της ημέρας, ενώ οι φίλοι της είχαν ετοιμάσει και μια ακόμα πιο… πικάντικη έκπληξη.

Σε βίντεο που ανέβασε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος φυσικά ήταν παρών στη βραδιά, φαίνεται άντρας να κάνει στριπτίζ και να τυλίγει με τη ζώνη του τη Βάλια, η οποία κοκκίνισε και προσπάθησε να κρύψει το πρόσωπό της.

Η guest list περιλάμβανε επίσης τον Fipster, την Ντορέττα Παπαδημητρίου, τη Νάνσυ Παραδεισανού, τη Βασιλική Ρούσσου και την Κέισι Μίζιου, που της έκαναν έκπληξη.

