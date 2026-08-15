Τα 72 της χρόνια έκλεισε η Άντζελα Δημητρίου, δηλώνοντας με αυτοπεποίθηση πως ο χρόνος που περνά απλώς την ομορφαίνει. Με αφορμή τα γενέθλιά της την Παρασκευή 14 Αυγούστου, η αγαπημένη τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από την έκπληξη που της ετοίμασαν κατά τη διάρκεια βραδινής της εξόδου, αδράχνοντας την ευκαιρία να ευχαριστήσει δημόσια το κοινό για τις θερμές ευχές του.

Όπως είπε: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές σας, σας αγαπάω πολύ. Τα χρόνια περνάνε, αλλά δεν μεγαλώνουμε, ομορφαίνουμε».

Στη συνέχεια, η Άντζελα Δημητρίου έσβησε το κερί της τούρτας της, ενώ βρισκόταν ανάμεσα σε αγαπημένα της πρόσωπα.

Όσο για την αγάπη του κόσμου, αλλά και την έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει, η τραγουδίστρια σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ένα μεγάλο, ολόψυχο ευχαριστώ σε όλους σας για τις υπέροχες ευχές που μου στείλατε για τα γενέθλιά μου! Η αγάπη, η σκέψη και τα όμορφα λόγια σας με συγκίνησαν πραγματικά και έκαναν τη μέρα μου ακόμη πιο ξεχωριστή. Και φυσικά, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους αγαπημένους μου φίλους για την υπέροχη έκπληξη που μου ετοίμασαν. Δεν το περίμενα καθόλου και η χαρά και η συγκίνησή μου ήταν απερίγραπτες. Μου χαρίσατε μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angela Dimitriou (@angeladimitriou_official)

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