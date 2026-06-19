Η Χριστίνα Κολέτσα έκλεισε τα 46 της, κοινοποιώντας φωτογραφίες από τα γενέθλιά της, τα οποία γιόρτασε στη Μύκονο.
Μέσα από δημοσίευση που έκανε η τραγουδίστρια, την Παρασκευή 19 Ιουνίου, στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ευχαρίστησε τους ακολούθους της για τις ευχές που έλαβε, αλλά κυρίως τους φίλους της, που στέκονται πάντα στο πλευρό της.
Στις εικόνες που ανάρτησε η Χριστίνα Κολέτσα, εμφανίστηκε χαμογελαστή μπροστά από την τούρτα της, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα πόζαρε με αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ δεν έλειψαν και δικές της φωτογραφίες, σε μερικές από τις οποίες παρουσιάστηκε με μαγιό στο νησί στων ανέμων.
Η τραγουδίστρια έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Ευχαριστώ όλους για τις ευχές! Μα πιο πολύ ευχαριστώ τους φίλους που πάντα είναι δίπλα μου, στα καλά και στα κακά! Σας αγαπάω πολύ».
Δείτε την ανάρτησή της:
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govastiletto.gr – Στο νοσοκομείο η Χριστίνα Κολέτσα