Η Χριστίνα Κολέτσα έκλεισε τα 46 της, κοινοποιώντας φωτογραφίες από τα γενέθλιά της, τα οποία γιόρτασε στη Μύκονο.

Μέσα από δημοσίευση που έκανε η τραγουδίστρια, την Παρασκευή 19 Ιουνίου, στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ευχαρίστησε τους ακολούθους της για τις ευχές που έλαβε, αλλά κυρίως τους φίλους της, που στέκονται πάντα στο πλευρό της.