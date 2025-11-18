Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Δανάη Μπάρκα γιορτάζει τα γενέθλιά της σήμερα και δέχεται ευχές από φίλους και συνεργάτες, αλλά και από την οικογένειά της.

Ανάμεσα σε αυτούς που θέλησαν να της ευχηθούν ήταν και η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, η οποία μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο με τη Δανάη να τραγουδάει.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Βίκυ Σταυροπούλου έγραψε με συγκινητικά λόγια: «Χρόνια πολλά, καρδούλα μου!!! Για εμένα, όλα λάμπουν στα φωτεινά σου μάτια!! Να είσαι υγιής, να ανθίζει ο κήπος της καρδιάς σου, να συνεχίσεις να βουλιάζεις τις ασχήμιες της καθημερινότητας και να μας γεμίζεις αγάπη, δύναμη και αισιοδοξία!!!

Θα είμαι πάντα ευγνώμων που υπάρχεις, και πάντα δίπλα σου, να σε αγαπώ και να σε θαυμάζω για την αλήθεια σου, την τόλμη σου, τη στήριξη και τη δοτικότητά σου!!! Να χαίρεσαι και να σε χαιρόμαστε, ψυχή μου».

View this post on Instagram A post shared by Βικυ Σταυροπουλου (@vickystavropoulouofficial)

Govastiletto.gr – Αμηχανία για τη Δανάη Μπάρκα: Η on camera αντίδρασή της όταν ρωτήθηκε για τον γάμο