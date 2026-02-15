Η Ιωάννα Μαλέσκου ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, γιόρτασε τα γενέθλιά της με φίλους και συνεργάτες, με ένα μεγάλο πάρτι που διοργάνωσε το βράδυ του Σαββάτου, στο Κτήμα Αριάδνη.

Η παρουσιάστρια του Open έσβησε την τούρτα της αγκαλιά με την κόρη της και τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά να στέκεται διακριτικά στο πλευρό της.

«Το Μαριλιάκι χαίρεται τόσο πολύ και έχει ενθουσιαστεί, αισθάνεται ότι είναι η δική της γιορτή», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου για την κόρη της.

Η Ιωάννα Μαλέσκου είπε στη συνέχεια: «Κλείνω τα 37 και αισθάνομαι πολύ καλά σε αυτή τη φάση της ζωής που βρίσκομαι. Νιώθω πολύ ήρεμη. Δεν με νοιάζουν οι αριθμοί, με νοιάζει ότι είμαι καλά, ότι έχω την υγεία μου, αυτά τα οποία θέλω, και είμαι ήρεμη μέσα μου.

Είμαι καλά, κυλάνε ωραία τα πράγματα, και όσο έχουμε μία ωραία σταθερότητα, βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, νιώθω ευγνώμων που είμαι σε ένα σταθμό που στηρίζει τα προγράμματά του και με ανθρώπους που ξέρουν ποια είμαι και το τι μπορώ να κάνω».

