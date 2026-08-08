Για τον Φίλιππο Μιχόπουλο η χθεσινή μέρα ήταν ξεχωριστή, αφού είχε τα γενέθλιά του.

Μάλιστα, η σύντροφός του, και παρουσιάστρια, Κωνσταντίνα Ευριπίδου, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και του ευχήθηκε δημόσια.

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου ανέβασε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και από άλλα ταξίδια που έχουν κάνει, και τόνισε ότι ομορφαίνει τη ζωή της.

«Κάποιοι άνθρωποι απλώς κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Σήμερα γιορτάζω εσένα, την καρδιά σου, την ψυχή σου, τη ζωή σου και όλη την ευτυχία που φέρνεις στη δική μου. Χρόνια πολλά, rock star», έγραψε χαρακτηριστικά η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.

Δείτε την ανάρτηση που ακολουθεί:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Constantina Evripidou (@con_ev)

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