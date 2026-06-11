Η Τίνα Μεσσαροπούλου προχώρησε σε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα, μέσα από τα social media, με αφορμή τα γενέθλια του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, που στα μέσα Απριλίου υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα, έχει επιστρέψει από τη Γερμανία και το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλεύτηκε και βρίσκεται πλέον στη χώρα μας.

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει τα γενέθλιά του, γίνεται 53 ετών και η Τίνα Μεσσαροπούλου έγραψε χαρακτηριστικά: «Χάρη στη δύναμή σου, την βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα και γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά την ημέρα που αναγεννήθηκες! Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου!».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε πει, στα τέλη Μαΐου, για την εξέλιξη της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη: «Πλέον είναι στην Ελλάδα. Είναι σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα. Εμάς είναι η προσευχή μας και η ευχή μας…Μπορεί να μας βλέπει και ο Γιώργος αυτή τη στιγμή».

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη, στις 15 Απριλίου, ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες στη ΜΕΘ. Μετά από 26 ημέρες, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Ωστόσο, έχει επιστρέψει πλέον στη χώρα μας και παρουσιάζει έντονη βελτίωση.

govastiletto.gr – Η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day για Γιώργο Μυλωνάκη: «Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει»