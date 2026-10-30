Τα 49 του χρόνια έκλεισε χθες, 29 Οκτωβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης, γιορτάζοντας τα γενέθλιά του στον χώρο όπου περνά τις περισσότερες ώρες αυτή την περίοδο: στα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA «Δύο μαύρα πουκάμισα», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η ξεχωριστή αυτή στιγμή αποτυπώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω μιας φωτογραφίας που κοινοποίησε η συνάδελφός του και συμμετέχουσα στο καστ, Μαριάννα Κιμούλη.

Στο σχετικό story στο Instagram, ο δημοφιλής ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστός κρατώντας την τούρτα του, ενώ η ηθοποιός το συνόδευσε με τη λεζάντα «Birthday boy». Ο ίδιος ο Βασίλης Μπισμπίκης αναδημοσίευσε το στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό, μοιραζόμενος τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετος, κρατώντας στα χέρια του την τούρτα του.

Με λόγια γεμάτα αγάπη και τρυφερότητα θέλησε να του ευχηθεί και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή.

Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ξεχωριστή ανάρτηση, συνοδεύοντάς την με φωτογραφίες από όμορφες στιγμές που έχουν ζήσει μαζί.

«Και προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ! Χρόνια πολλά αγάπη μου!», έγραψε η Δέσποινα Βανδή, επιλέγοντας στίχους από το τραγούδι της «Στην Αυλή του Παραδείσου» για να ευχηθεί στον αγαπημένο της.

Με αυτή τη φράση, η Δέσποινα Βανδή επέλεξε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά της για τον άνθρωπο που έχει στο πλευρό της, τα τελευταία πέντε χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)

Η γνωριμία της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη

Η γνωριμία της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη έγινε το καλοκαίρι του 2021 στην Πάρο, μέσω του κοινού τους φίλου, Λάκη Λαζόπουλου.

Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια η τραγουδίστρια, από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια ιδιαίτερη χημεία ανάμεσά τους. Ωστόσο, δεν έγιναν αμέσως ζευγάρι, καθώς αρχικά πέρασαν ένα διάστημα γνωρίζοντας καλύτερα ο ένας τον άλλον μέσα από τη φιλία τους.

Το φθινόπωρο του 2021, οι κοινές εμφανίσεις τους άρχισαν να πυκνώνουν, ενώ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς η σχέση τους είχε πλέον γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Από τότε, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν δίστασαν να δείξουν δημόσια την αγάπη τους, με τρυφερές στιγμές, ταξίδια και κοινές εξόδους να καταγράφονται συχνά από τον φωτογραφικό φακό, μέχρι και σήμερα.

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