Μια ξεχωριστή μέρα ήταν η χθεσινή για τη Χάρις Αλεξίου, η οποία γιόρτασε τα 75α γενέθλιά της.

Η σπουδαία τραγουδίστρια, λίγο πριν κλείσει το 2025, γιόρτασε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου, η Χάρις Αλεξίου δέχτηκε ευχές από φίλους, συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα.

Η ίδια θέλησε να τους ευχαριστήσει με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου δημοσίευσε φωτογραφία με την τούρτα της στα χέρια, λίγο πριν σβήσει τα κεράκια της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ερμηνεύτρια έγραψε με χιούμορ και αισιοδοξία: «Πάει πέρασε κι αυτό! Πάμε γι’άλλα τώρα!», σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Χάρις Αλεξίου (@haris_alexiou_official)



Govastiletto.gr – Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο – «Υπήρξες σαν φάρος στα σκοτάδια μου»