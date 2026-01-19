Γενέθλια έχει σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα και οι συνεργάτες της αποφάσισαν να της κάνουν μια όμορφη έκπληξη κατά τη διάρκεια της παράστασης «Κόμισσα της φάμπρικας» στο EMBASSY THEATER.

Οι συμπρωταγωνιστές της, θέλοντας να τιμήσουν την ημέρα της, προετοίμασαν μια συγκινητική στιγμή για την ηθοποιό.

Μετά το τέλος της παράστασης, την ώρα που το κοινό χειροκροτούσε, η σκηνή γέμισε με μια τούρτα έκπληξη, προκαλώντας την έντονη συγκίνηση της Δήμητρας Ματσούκα, ειδικά μετά από μια δύσκολη χρονιά για εκείνη.

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε την ατμόσφαιρα της βραδιάς, καθώς και την κοπή της πίτας στο Embassy Theater στο Κολωνάκι.

Η ίδια η ηθοποιός, εμφανώς χαρούμενη, μίλησε για τα δώρα που δέχεται από τους αγαπημένους της, αναφέροντας πως η αδελφή της θυμάται πάντα τα γενέθλιά της και της κάνει πάντα ωραία δώρα.

«Η αδελφή μου θυμάται μόνο τα γενέθλια μου και μου κάνει πάντα ωραία δώρα, δεν έχω παράπονο. Μόνο η Μαρία με θυμάται. Και ο Πέτρος μου κάνει δώρα, δεν μπορώ να πω, αλλά η Μαρία τα κάνει πρώτα από όλους και για όλους και καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά, γεμίζοντας με ζεστασιά τη βραδιά.