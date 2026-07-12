Η Δήμητρα Αλεξανδράκη γιόρτασε φέτος τα γενέθλιά της με φόντο τα καταγάλανα νερά και τις λευκές αμμουδιές των Μαλδίβων, σε ένα από τους πιο ειδυλλιακούς προορισμούς στον κόσμο.

Το μοντέλο και influencer ταξίδεψε στο εξωτικό νησιωτικό σύμπλεγμα, όπου απολαμβάνει στιγμές ξεγνοιασιάς και πολυτέλειας. Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ανεβάζει συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο, δίνοντας στους ακολούθους της μια γεύση από το ταξίδι της και το εντυπωσιακό θέρετρο στο οποίο διαμένει.

Στα στιγμιότυπα που κοινοποίησε, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ποζάρει δίπλα στα τιρκουάζ νερά, απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, ενώ καταγράφει μοναδικές στιγμές από την παραμονή της στον εξωτικό προορισμό.

Όπως φαίνεται, το ταξίδι στις Μαλδίβες αποτέλεσε το πιο όμορφο δώρο που έκανε στον εαυτό της για τα φετινά της γενέθλια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Δήμητρα Αλεξανδράκη (@dimitraalexandraki1)

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