Πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει μετά την επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο. Το περιστατικό σχολίασε με ιδιαίτερη δριμύτητα ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μέσω social media έστρεψε τα βέλη του τόσο κατά του ευρωβουλευτή όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι ο κ. Παππάς υπήρξε προσωπική επιλογή του πρώην πρωθυπουργού για τον Δήμο Αθηναίων, ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο ευρωβουλευτής αποφεύγει τις αρχές, καθώς η νομοθεσία στο εξωτερικό για τέτοια περιστατικά είναι ιδιαίτερα αυστηρή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«”Γενναίο” παλικάρι και αυτός… και αν μου έχει σούρει ύβρεις, δολοφόνο με ανέβαζε, δολοφόνο με κατέβαζε και τον αποθέωναν στις διάφορες εκπομπές μη τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τον βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας, τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο και τον ψήφισαν χιλιάδες, διότι λέει “τους άρεσε η μαγκιά του” και ότι “τα λέει έξω από τα δόντια”. Τώρα κρύβεται μη τυχόν και τον συλλάβουν εκεί, διότι εκεί δεν παίζουν και κάτι τέτοια παλικάρια περνάνε δύσκολα…

Συχνά ακούω πολλούς να φωνάζουν “να φύγετε εσείς και ας έρθει όποιος θέλει”. Το δοκίμασαν και το 2015 και παρακάλαγαν για 50€ την εβδομάδα από τα χρήματά τους. Τώρα όσοι τον ψήφισαν θα το κρύβουν από ντροπή. Α, και μάγκας θα ήταν αν πήγαινε να συλληφθεί και να υπερασπιστεί την αθωότητά του, όχι τώρα που κρύβεται και μετά θα ισχύει η ασυλία του ως ευρωβουλευτού, ασυλία που στους αριστερούς δεν αρέσει μέχρι να την χρειαστούν φυσικά… Καλά Χριστούγεννα.»

Το χρονικό

Το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, περίπου στις 23:30 τοπική ώρα, στο οποίο βρισκόταν και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με συνεργάτες του.

Λίγη ώρα αργότερα, ο δημοσιογράφος αποχώρησε μαζί με μια συνάδελφό του από το μπαρ με κατεύθυνση το ξενοδοχείο όπου διαμένουν. Τότε, ο Νίκος Παππάς, την ώρα που περνούσαν δίπλα του φέρεται να έβαλε τρικλοποδιά στον Νίκο Γιαννόπουλο, ο οποίος του απευθύνθηκε λέγοντάς του: «Μην με ξανά ακουμπήσεις».

Τότε, ο ευρωβουλευτής είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Ωστόσο, ο δημοσιογράφος συνέχισε την πορεία του και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος παρά το σοκ ρώτησε τον Νίκο Παππά: «τι κάνεις εκεί; είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής», με τον ευρωβουλευτή να απαντά: «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;».

ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωομάδα της Αριστεράς προχώρησαν σε διαγραφή του

Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, με ομόφωνη απόφαση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και του επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, Κώστα Αρβανίτη, έθεσαν εκτός τον Νίκο Παππά, ενώ με απόφαση του προέδρου παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας για διαγραφή και από το κόμμα.

Στη συνέχεια και η Ευρωομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο κοινοποίησε πως έχουν ήδη εκκινήσει διαδικασίες για τη διαγραφή του.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η «Left» σημειώνει:

«Η Αριστερά ενημερώθηκε άμεσα από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με αναφορές για επεισόδιο τη νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, στο οποίο εμπλέκεται ευρωβουλευτής της ομάδας μας. Λαμβάνουμε τις καταγγελίες για βία εξαιρετικά σοβαρά και γνωρίζουμε ότι το μέλος έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία με το γραφείο της Αριστεράς, ώστε να ληφθεί οριστική απόφαση για τη θέση του συγκεκριμένου ευρωβουλευτή στην ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

