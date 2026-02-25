Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη, καθώς υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους. Η ηθοποιός ανακοίνωσε τη γέννηση του γιου τους το απόγευμα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, μοιράζοντας με τους ακολούθους της στα social media την πρώτη φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο.

Στο τρυφερό στιγμιότυπο που ανήρτησε, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης φαίνεται να κρατά το χεράκι του μωρού, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Αγοραστή Αρβανίτη έγραψε: «Καλωσόρισες ψυχή μου. Σε περιμένει μια αδελφή μούρλια».

Δείτε την πρώτη φωτογραφία:



Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη παντρεύτηκαν το 2023, ενώ ένα χρόνο αργότερα απέκτησαν την κόρη τους, Θωμαΐδα.

«Στις αρχές αρχές, με τη Θωμαΐδα, κατάλαβα γιατί μπορεί ένα ζευγάρι να χωρίσει. Ενώ δεν πίστευα, γιατί λέω καταρχάς είμαστε τόσα χρόνια μαζί, ή για ένα άλλο ζευγάρι λέω “μόλις παντρεύονται πότε βρίσκουν να χωρίσουν;”. Είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή του δεδομένου, που μπορεί πραγματικά να υπάρξει και μία ένταση που μπορεί να μην την είχες άλλες φορές. Και να σου περάσει από το μυαλό σου ή έστω να καταλάβεις κάποιον που μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Είχαμε δηλαδή για πολύ λίγο καιρό τις εντάσεις μας… που τις ξεπεράσαμε. Το ένιωσα γιατί είχαμε κάποιες στιγμές που μπουκώσαμε, ας πούμε, και μας έφερε μία ένταση που δεν την είχαμε όλα τα χρόνια. Και λέω κοίτα να δεις, τόσο αγαπημένοι, τόσο δεμένοι, τόσο αποφασισμένοι, τόσο ευτυχισμένοι…» αποκάλυψε ο ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The 2night Show».

govastiletto.gr – Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Ό,τι λεφτά μου έστελνε ο πατέρας μου, τα έπαιζα στα φρουτάκια, ντράπηκα για τον εαυτό μου»

