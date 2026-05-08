Η Γιώτα Τσιμπρικίδου έγινε μαμά για πρώτη φορά, καθώς σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, 2,870 γρ.

Την ευχάριστη είδηση μετέφερε στον τηλεοπτικό αέρα η Έλενα Πολυκάρπου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα»: «Μπήκε πολύ πρωί σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων, γύρω στις 6, 6 και κάτι… γεννήθηκε το κοριτσάκι της, είναι υγιέστατο.

Έχει μιλήσει και είχε έρθει εδώ, τα έχει πει και με την Κατερίνα μας. Το ήθελαν πάρα πολύ μαζί με τον Άγγελο, τον άνδρα της. Πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, είναι όλη η οικογένεια εκεί», ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής.

Η ραδιοφωνική παραγωγός παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2023 τον άντρα της ζωής της, Άγγελο Ανδριανό. Εκείνη και ο τραγουδιστής ενώθηκαν, έπειτα από 5,5 χρόνια σχέσης, με τα ιερά δεσμά του γάμου σε κτήμα στην Παιανία.

Όπως είχε εξομολογηθεί η Γιώτα Τσιμπρικίδου σε συνέντευξή της, η κόρη της θα έχει δύο ονόματα: «Θα είναι δύο τα ονόματα και η αλήθεια είναι ότι από τη μια θα το πάμε παραδοσιακά και θα τιμήσουμε τους γονείς μας με τον Άγγελο. Και από την μια πλευρά και από την άλλη. Αλλά, θα υπάρχει κι ένα πολύ ωραίο όνομα, με αυτό θα τη φωνάζουμε. Δηλαδή θα έχει δύο ονόματα το παιδί, αλλά θα έχει ένα όνομα που με αυτό θα το φωνάζουμε».

