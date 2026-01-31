Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Ναταλία Κηρύκου, καθώς έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκε η ίδια μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας την πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της.

Στο στιγμιότυπο, η γνωστή ηθοποιός ποζάρει αγκαλιά με το μωρό της, έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της, στέλνοντας ένα βαθιά συναισθηματικό μήνυμα για το θαύμα της ζωής και της αγάπης που βιώνει. Μέσα από τα λόγια της, περιέγραψε τη γέννηση της κόρης της ως μια εμπειρία γεμάτη πίστη, δύναμη και ελπίδα.

Στη συγκινητική της ανάρτηση, η Ναταλία Κηρύκου εξέφρασε την απερίγραπτη χαρά και υπερηφάνεια της οικογένειάς της, καλωσορίζοντας το νέο μέλος που ήρθε για να συμπληρώσει και να μεγαλώσει την ευτυχία τους.